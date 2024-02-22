Горемыкин вручил госнаграды отличившимся при освобождении Авдеевки бойцам

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Заместитель министра обороны РФ Виктор Горемыкин вручил государственные награды военнослужащим мотострелковых бригад 2-й гвардейской общевойсковой армии Центрального военного округа (ЦВО), отличившимся в ходе освобождения Авдеевки в ДНР. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Виктор Горемыкин вручил государственные награды военнослужащим мотострелковых бригад 2-й гвардейской общевойсковой армии Центрального военного округа, отличившимся при освобождении города Авдеевка Донецкой Народной Республики. Заместитель главы военного ведомства в освобожденном городе вручил военнослужащим соединения государственные награды - медали "За отвагу", "За храбрость" и "За спасение погибавших", - говорится в сообщении.

Горемыкин отметил высокий боевой дух бойцов, выполняющих задачи на передовой, и поздравил их с наградами. Он также поблагодарил военнослужащих за проявленные мужество, стойкость и профессионализм.