Военные РФ показали путь, по которому штурмовые группы пробивались к центру Авдеевки

В Минобороны России отметили, что также российские бойцы представили трофейное вооружение иностранного производства, брошенное украинскими подразделениями при отступлении

АВДЕЕВКА, 22 февраля. /ТАСС/. Военнослужащие 55-й гвардейской бригады Центрального военного округа показали путь, по которому штурмовые группы пробивались к центру Авдеевки. Об этом сообщили в Минобороны России.

"Военнослужащие 55-й гвардейской мотострелковой (горной) бригады Центрального военного округа показали путь, по которому пробивались штурмовые группы к центру города, а также позиции ВСУ и трофейное вооружение иностранного производства, брошенное украинскими подразделениями при отступлении из Авдеевки", - сказали там.