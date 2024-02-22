В Минобороны России отметили, что граждане из США, Канады и стран Евросоюза служили в составе националистических подразделений

АВДЕЕВКА, 22 февраля. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) при бегстве из Авдеевки оставили много улик, подтверждающих участие в боевых действиях на стороне Украины наемников из США, Канады и стран ЕС. Об этом сообщили в Минобороны России.

"Военнослужащие группировки войск "Центр" отметили, что противник при бегстве со своих позиций оставил огромное количество улик, подтверждающих непосредственное участие наемников из США, Канады и стран Евросоюза в составе националистических подразделений ВСУ", - сказали там.