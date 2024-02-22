22 февраля, 02:05
Военная операция на Украине

МО РФ сообщило, что оставленные ВСУ в Авдеевке улики подтверждают наличие наемников

В Минобороны России отметили, что граждане из США, Канады и стран Евросоюза служили в составе националистических подразделений

АВДЕЕВКА, 22 февраля. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) при бегстве из Авдеевки оставили много улик, подтверждающих участие в боевых действиях на стороне Украины наемников из США, Канады и стран ЕС. Об этом сообщили в Минобороны России.

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"Военнослужащие группировки войск "Центр" отметили, что противник при бегстве со своих позиций оставил огромное количество улик, подтверждающих непосредственное участие наемников из США, Канады и стран Евросоюза в составе националистических подразделений ВСУ", - сказали там. 

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