МО РФ сообщило, что практически в каждом подвале в Авдеевке были импортные боеприпасы

В Минобороны России уточнили, что огневые точки ВСУ были почти в каждом доме

АВДЕЕВКА, 22 февраля. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) превратили практически каждый подвал в Авдеевке в склад боеприпасов импортного производства, сообщили в Минобороны России.

В ведомстве напомнили, что "вклиниться вглубь и продвигаться к центру города было задачей 55-й гвардейской бригады". Штурмовые группы наступали с нескольких направлений. Основные силы пробивались по Соборной улице.

"Огневые точки противника были практически в каждом доме. Рядом сети окопов и укрытий, а среди домов укрыта военная техника. Практически каждый подвал был превращен в склад боеприпасов - минометные мины, ручные гранатометы, цинки с патронами, гранаты к подствольным гранатометам, и большая часть обнаруженного вооружения и боеприпасов импортного производства", - отметили в МО РФ.

Как сообщил командир взвода с позывным Скала, ВСУ оборудовали опорные пункты в каждом доме.