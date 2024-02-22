Танкисты ВС РФ уничтожили блиндажи ВСУ, поддержав действия штурмовиков

ТАСС, 22 февраля. Экипажи танков Т-80БВМ 5-й общевойсковой армии Восточной группировки войск уничтожили блиндажи и живую силу Вооруженных сил Украины (ВСУ), оказав поддержку штурмовым действиям пехоты на южнодонецком направлении. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Экипажи танков Т-80БВМ группировки войск "Восток" в ходе боевой работы уничтожили блиндажи и живую силу ВСУ на южнодонецком направлении в зоне проведения СВО", - говорится в сообщении.

На видео, опубликованном Минобороны РФ, один из танков уничтожил блиндаж с вражеским пулеметчиком, который мешал закрепиться российским штурмовым группам. "Система прицеливания "Сосна-У" работает без сбоев. Цель поражена. На вражеских позициях - дым и затишье", - отметили в военном ведомстве.

Как рассказал командир танка с позывным Тигр, сейчас экипажи боевых машин в основном оказывают поддержку штурмовым подразделениям российских войск. "Наш танк заходит первый, затем за нами идут. В крайний раз мы заходили, были три БМП с пехотой. <…> в упор подъезжаем к противнику [на расстояние] 100-80 метров. Пока едем, стреляем на ходу, тем самым не даем противнику высунуть голову, чтобы наша пехота как можно ближе смогла подойти. Как только пехота уже начинает спешиваться, в этот момент мы делаем крайний выстрел и начинаем отходить. Скидываем дымовую завесу, чтобы, естественно, и себе помочь, и им, так как установка ПТУР у противника всегда есть, и она всегда ждет своего момента. Тем самым мы перекрываем ей видимость", - сказал он.

