Экипажи Су-25 поразили опорные пункты ВСУ на краснолиманском направлении

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Экипажи штурмовиков Су-25 при помощи неуправляемых авиационных ракет поразили опорные пункты Вооруженных сил Украины (ВСУ) на краснолиманском направлении. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Экипажи штурмовиков самолетов Су-25 Воздушно-космических сил поразили опорные пункты и скопление живой силы ВСУ на краснолиманском направлении. Удар наносился неуправляемыми авиационными ракетами С-13", - говорится в сообщении.

Отмечается, что все указанные цели были успешно поражены.

"Выполняли полет на предельно малой высоте. При подходе к рубежу начала маневра выполнили маневр, пуск неуправляемых авиационных ракет с дальнейшим уходом под нижнюю границу зоны ПВО противника с дальнейшим возвращением на аэродром", - рассказал летчик Су-25.

Штурмовик Су-25 (по кодификации НАТО - Frogfoot) предназначен для непосредственной поддержки сухопутных подразделений днем и ночью, а также для уничтожения объектов с заданными координатами круглосуточно в любых метеоусловиях. На данный момент самыми распространенными модификациями этого самолета в ВС РФ являются Су-25СМ, Су-25СМ3 и учебно-боевая версия Су-25УБ. Также имеется версия Су-25УТГ - учебно-тренировочный самолет для отработки посадки с использованием наземных и палубных аэрофинишеров (эксплуатируется Морской авиацией ВМФ России).