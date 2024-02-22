Расчет РСЗО "Град" уничтожил живую силу ВСУ на правом берегу Днепра

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Расчет реактивных систем залпового огня (РСЗО) артиллерийского подразделения ВДВ уничтожил живую силу ВСУ в пункте временной дислокации на правом берегу Днепра в Херсонской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"С получением боевой задачи на уничтожение подразделения ВСУ, обнаруженного рядом с одним из населенных пунктов на правом берегу реки, расчет РСЗО "Град" выдвинулся в указанный район, занял огневую позицию и нанес удар по заданным квадратам. От получения координат цели до первого залпа проходят считанные секунды, после чего проводится корректировка и повторный залп, после которого было уничтожен взвод украинских военных, а выжившие боевики спешно бежали", - говорится в сообщении.

Уточняется, что расчеты боевых машин находятся на круглосуточном дежурстве. Задачи требуют быстрого реагирования и максимальной собранности. Разведку целей и корректировку осуществляют расчеты беспилотных летательных аппаратов.

