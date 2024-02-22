Расчет РСЗО "Торнадо-С" уничтожил пункты временной дислокации и технику ВСУ

ТАСС, 22 февраля. Расчет реактивной системы залпового огня (РСЗО) "Торнадо-С" на купянском направлении уничтожил пункты временной дислокации и места скопления техники Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Расчет реактивной системы залпового огня "Торнадо-С" группировки войск "Запад" уничтожил пункты временной дислокации и места скопления техники ВСУ на купянском направлении в зоне проведения специальной военной операции в ночное время суток", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в ходе СВО расчеты используют с системой как неуправляемые, так и управляемые ракеты. У последних корректируется режим полета, высота и градус отклонения. Более того, у данных ракет большая дальность поражения целей. Отмечается, что точность попадания при использовании современных боеприпасов достигает 100%.

"Цели и задачи у нас бывают очень разнообразные. Это может быть и скопление живой силы противника, и скопление техники на каком-то определенном направлении, и других стратегических целей на углублении", - рассказал начальник расчета с позывным Первый.

В военном ведомстве отметили, что весь расчет под командованием Первого награжден государственными наградами. Сам молодой офицер чуть больше полугода назад получил медаль "За отвагу".

О реактивной системе залпового огня "Торнадо-С"

"Торнадо-С" является глубоко модернизированной версией РСЗО "Смерч". Усовершенствования коснулись боеприпасов, средств связи и управления. В результате разработчикам удалось значительно увеличить дальность стрельбы, точность и огневую мощь данного типа РСЗО.

Как и предшественник, "Торнадо-С" имеет 12 направляющих для 300-мм реактивных снарядов. При этом система способна поражать цели на существенно большей дальности, чем "Смерч": 120 км против 70-90 км.

"Торнадо-С" предназначена для уничтожения отдельных и площадных целей. Применяется как при обороне, так и в наступлении. Каждый боеприпас этой РСЗО может получать индивидуальное полетное задание и использовать возможности навигационной системы ГЛОНАСС.