Военная полиция обнаружила схрон с оружием и боеприпасами ВСУ в Запорожской области

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Подразделение военной полиции в Запорожской области обнаружило и ликвидировало схрон с оружием и боеприпасами, оставленный Вооруженными силами Украины (ВСУ). Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"В рамках оперативных мероприятий в одном из заброшенных зданий был обнаружен схрон с оружием и боеприпасами, оставленный украинскими националистами. Военные полицейские своевременно среагировали и изъяли с тайника оружие и боеприпасы. Затем инженеры военной комендатуры на специально оборудованном автомобиле (САГР) вывезли взрывоопасную находку на полигон и уничтожили ее накладным зарядом", - говорится в сообщении.

В Минобороны РФ добавили, что сотрудники военной комендатуры по Запорожской области взаимодействуют с местным населением в вопросах поиска схронов с взрывоопасными предметами и борьбы с диверсионно-разведывательными группами, а также пресечения незаконного оборота оружия и угона автотранспорта.

