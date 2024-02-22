Военный рассказал, что каждый второй российский FPV-дрон в зоне СВО успешно поражает цель

Командир одного из подразделений БПЛА с позывным Омут сообщил, что в его боевой практике был случай, когда по танку ВСУ результативно отработали три беспилотника

ТАСС, 22 февраля. Российским операторам FPV-дронов удалось достичь эффективности попадания по цели в среднем каждым вторым квадрокоптером, рассказал ТАСС командир одного из подразделений БПЛА с позывным Омут.

"Эффективность поражения целей FPV-дронами - 50 на 50 где-то, каждый второй дрон поражает цель. Это очень высокий показатель. Но если цель тяжело бронирована, например танк, с первого попадания она не всегда поражается. Это очень большая редкость, возможно, когда у танка полный бак, когда попадешь четко сзади под башню, это единичные случаи", - сказал Омут.

В его боевой практике был случай, когда по танку ВСУ результативно отработали три дрона. Танк получил повреждения, но не загорелся. Его экипаж впоследствии бежал.

Он добавил, что тактика роя дронов - по крайней мере на его участке - на практике не используется, но из-за того, что российские войска насыщаются FPV-дронами, операторы стали отправлять на одну цель два дрона с интервалом вылета примерно в минуту.

"Первый либо попадает, либо нет, второй добивает. Вероятность поражения увеличивается в два раза. Если это групповая цель, в зданиях, сооружениях, укрепрайонах первый дрон разрушает вход, сбивает крышу, что-то еще, начинается суета, паника, либо, если техника, люди выбегают, то второй дрон прилетает через минуту, уже добивает, поражает оставшиеся цели, которые вышли из укрытия, либо покинули технику", - сказал Омут.