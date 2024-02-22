Замминистра Минобороны РФ вручил участникам СВО госнаграды в госпитале Подмосковья

Тимур Иванов выразил благодарность бойцам и медработникам

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Заместитель министра обороны РФ Тимур Иванов вручил государственные и ведомственные награды военнослужащим - участникам специальной военной операции (СВО) и медицинскому персоналу филиала Центрального военно-клинического госпиталя имени А.А. Вишневского в Подмосковье. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"В соответствии с указом президента России военнослужащим вручены ордена Мужества, медали "За отвагу", медаль Суворова, знак отличия ордена святого Георгия - Георгиевский крест IV степени и медаль "За спасение погибавших", - говорится в сообщении. Иванов выразил благодарность бойцам и медработникам.

В Минобороны РФ добавили, что начальник филиала доложил замглавы российского военного ведомства, что все военнослужащие, находящиеся на излечении, получают высококвалифицированную медицинскую помощь и обеспечены всем необходимым. Иванов выразил уверенность, что все военнослужащие, проходящие лечение и реабилитацию в новом госпитале, в скором времени вернутся в строй.

Также Иванов проверил развитие инфраструктуры военного госпиталя, в частности строительство нового корпуса. "Новый корпус будет оснащен современным медицинским оборудованием и техникой. В госпитале также оказывается специализированная высокотехнологичная медицинская помощь военнослужащим, членам их семей, военным пенсионерам, а также гражданскому населению Подмосковья", - заключили в военном ведомстве.