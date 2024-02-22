Министр обороны поздравил военнослужащих, поблагодарил их за образцовое выполнение задач и пожелал дальнейших успехов в военной службе

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Министр обороны России Сергей Шойгу вручил медали "Золотая Звезда" участникам СВО и погоны высших офицеров военнослужащим Вооруженных сил РФ. Об этом сообщили в российском военном ведомстве.

"Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу в соответствии с указом президента Российской Федерации вручил медали "Золотая Звезда" российским военнослужащим, проявившим мужество и героизм при выполнении задач специальной военной операции. Также глава российского военного ведомства вручил погоны высших офицеров военнослужащим Вооруженных сил Российской Федерации", - отметили там.

Министр обороны поздравил военнослужащих, поблагодарил их за образцовое выполнение задач и пожелал дальнейших успехов в военной службе. "Я от души поздравляю вас с этими высокими наградами, высокой оценкой Родины, с высокими званиями. Уверен, что они не последние, потому как абсолютно убежден, что и дальше будете верой и правдой служить нашему Отечеству. Поздравляю вас!" - сказал Шойгу.