Высаживавшиеся в Крынках бригады морпехов ВСУ уже практически небоеспособны

В силовых структурах сообщили, что многие из них проходили подготовку в Великобритании и Италии

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Четыре бригады морской пехоты Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые высаживались в освобожденных российскими военными Крынках, потеряли большую часть своего личного состава и сейчас практически небоеспособны. Об этом ТАСС сообщили в силовых структурах.

"Те бригады морской пехоты ВСУ, которые высаживались в Крынках, потеряли большую часть своего личного состава и сейчас практически небоеспособны", - сказал собеседник агентства. По его данным, многие из них проходили подготовку в Великобритании и Италии.

Во вторник министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил президенту России Владимиру Путину об освобождении Крынок. В интервью главному редактору ТАСС Михаилу Петрову глава Минобороны отметил, что освобождение Крынок фактически ставит точку в украинском контрнаступлении.

Шойгу также сообщал, что ВСУ планировали прорвать оборону российских войск в районе Крынок и для этого сосредоточили там четыре бригады. По его словам, именно этому попрепятствовали все те силы РФ, которые были там сосредоточены.