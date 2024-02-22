Медведев заявил, что работать на оборону придется и после окончания СВО

Зампред СБ уверен, что военная техника РФ будет пользоваться спросом на мировых рынках

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Россия продолжит работать на дело обороны и после окончания спецоперации на Украине, чтобы никто даже не задумался посягнуть на интересы страны. Такое заявление сделал зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, отвечая на вопросы российских СМИ, включая ТАСС.

"Даже после завершения активной части специальной военной операции нам, конечно, еще очень долго придется работать на оборону. Чтобы все понимали, у нас запас очень прочный. И ни у кого даже в мыслях не было посягать на наши интересы", - подчеркнул Медведев.

"После того, что было сделано, наша военная техника будет пользоваться спросом на мировых рынках - еще большим, чем это было до того", - уверен зампред СБ РФ.

"Поживем - увидим, как дальше будет, - добавил Медведев. - Одно дело - просто красивые картинки показывать, а другое дело - реально воевать".