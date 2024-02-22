Медведев: модернизированные танки 70-80-х годов показывают себя лучше западных образцов

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Модернизированные танки проектов, разработанных еще в 1970-80-е годы, все равно показывают себя на поле лучше, чем западные образцы. Об этом рассказал замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев, отвечая на вопрос ТАСС в интервью российским СМИ.

Говоря о достоинствах российской бронетанковой техники, политик упомянул танки Т-80БВМ и Т-72Б3М. "Почему я эти буквы с цифрами называю? Это модернизированные танки. Да, их проект 1980-70-х годов, но эти танки точно себя показывают не хуже, а лучше западных, особенно в модернизированном варианте", - рассказал он.