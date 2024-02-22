ВС РФ заняли более выгодные позиции и рубежи на авдеевском направлении

ВСУ потеряли до 145 военнослужащих

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Вооруженные силы РФ за прошедшие сутки заняли более выгодные рубежи и позиции и отразили девять атак и контратак Вооруженных сил Украины (ВСУ) на авдеевском направлении. Противник потерял до 145 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.

"На авдеевском направлении подразделения группировки войск "Центр" заняли более выгодные рубежи и позиции, а также нанесли поражение скоплениям живой силы и техники 53-й механизированной, 3-й штурмовой бригад ВСУ, 107-й и 116-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Орловка и Тоненькое Донецкой Народной Республики. Отражены девять атак и контратак украинских формирований в районах населенных пунктов Новгородское, Ленинское, Бердычи, Ласточкино и Первомайское Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении.

Отмечается, что противник потерял "до 145 военнослужащих, пять боевых машин пехоты, два бронетранспортера М113 производства США, 26 автомобилей, а также артиллерийскую систему М777 производства США".