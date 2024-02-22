Минобороны РФ сообщило о потерях ВСУ на донецком направлении

Потери ВСУ составили более 410 военнослужащих

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Общие потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) за сутки на донецком направлении превысили 410 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.

"Подразделения Южной группировки войск нанесли поражение формированиям 92-й штурмовой, 79-й десантно-штурмовой, 46-й аэромобильной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Новомихайловка и Красногоровка Донецкой Народной Республики. Потери ВСУ составили свыше 410 военнослужащих, танк, 3 боевые бронированные машины, 5 автомобилей, самоходные артиллерийские установки Krab польского производства и "Богдана", гаубица Д-20, а также САУ "Гвоздика", - сообщили там.