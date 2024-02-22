В Минобороны России рассказали о потерях ВСУ на купянском направлении

По данным ведомства, потери противника составили до 30 военнослужащих

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли в течение суток на купянском направлении до 30 военных. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"На купянском направлении активными действиями подразделений Западной группировки войск при поддержке авиации нанесено огневое поражение живой силе и технике 10-й горно-штурмовой, 14-й механизированной бригад ВСУ в районе населенного пункта Петропавловка Харьковской области. Кроме того, отражены три атаки 57-й мотопехотной бригады ВСУ в районе населенного пункта Синьковка Харьковской области. Потери противника составили до 30 военнослужащих, 2 бронетранспортера и 3 автомобиля", - отметили там.

Как добавили в ведомстве, также в ходе контрбатарейной борьбы поражены вражеские артиллерийская система М777 и гаубица М198 производства США, самоходная пушка "Гиацинт-С" и самоходная артиллерийская установка (САУ) "Гвоздика".