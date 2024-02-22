Минобороны РФ сообщило о потерях ВСУ на южнодонецком направлении

ВСУ потеряли до 155 военных

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Российские войска за минувшие сутки в ходе ведения активных боевых действий нанесли огневое поражение формированиям двух бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ) у Новодонецкого и Старомайорского в ДНР. ВСУ потеряли до 155 военных и танк, сообщили в Минобороны РФ.

"На южнодонецком направлении подразделения группировки войск "Восток" в ходе ведения активных боевых действий нанесли огневое поражение формированиям 58-й мотопехотной бригады и 128-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Новодонецкое и Старомайорское Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении.

В Минобороны РФ уточнили, что потери противника составили до 155 военнослужащих, танк, 2 бронетранспортера, боевая машина зенитного ракетного комплекса "Стрела-10", 3 автомобиля, гаубица "Мста-Б", пушка М-46, а также станция радиоэлектронной борьбы.