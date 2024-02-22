Минобороны РФ рассказало о потерях ВСУ на херсонском направлении

По данным министерства, отражены три атаки противника в районе населенного пункта Работино

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) за сутки потеряли на херсонском направлении до 50 военных, а также 2 танка и самоходную артиллерийскую установку (CFE) М109 Paladin. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"На херсонском направлении в результате слаженных действий подразделений группировки войск "Днепр" нанесено комплексное огневое поражение живой силе и технике 28-й механизированной бригады, 35-й бригады морской пехоты и 121-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Щербаки Запорожской области, Ивановка и Михайловка в Херсонской области", - сказали в ведомстве.

Кроме того, по данным министерства, отражены три атаки противника в районе населенного пункта Работино Запорожской области. Потери ВСУ составили до 50 военнослужащих, 2 танка, 2 боевые бронированные машины и 7 автомобилей. В ходе контрбатарейной борьбы поражены: самоходная артиллерийская установка М109 Paladin производства США, гаубица "Мста-Б", а также самоходная артиллерийская установка "Гвоздика".