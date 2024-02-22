Корабли Балтфлота отработали постановку и поиск мин в Балтийском море

В частности, внимание уделили выполнению нормативов по герметизации корпуса корабля

КАЛИНИНГРАД, 22 февраля. /ТАСС/. Малый ракетный корабль (МРК) "Серпухов" и морской тральщик "Александр Обухов" Балтийского флота отработали постановку и поиск мин в Балтийском море. Об этом сообщила пресс-служба флота.

"В рамках планового выхода в море экипаж малого ракетного корабля "Серпухов" выполнил задачи по минным постановкам в морском полигоне Балтийского флота. Экипаж корабля осуществил постановку оборонительных минных заграждений в заданных районах с использованием учебных донных и якорных мин", - говорится в сообщении пресс-службы.

Экипаж морского тральщика "Александр Обухов" провел учебный поиск мин, их классификацию. Экипажем минно-трального корабля были уничтожены учебные якорные и донные мины.

Кроме минирования акватории, экипажи кораблей отработали защиту от оружия массового поражения на переходе морем. Основное внимание было уделено выполнению нормативов по герметизации корпуса корабля и проведению специальной обработки кораблей при условном попадании в область радиационного загрязнения.