Получивший ранение Герой РФ рассказал, что в ближайшее время вернется на фронт

Он добавил, что не готов отсиживаться дома, когда "враг стоит у ворот"

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Награжденный медалью "Золотая Звезда", получивший ранение в зоне специальной военной операции (СВО) российский военнослужащий рассказал, что не готов отсиживаться дома, когда "враг стоит у ворот" и в ближайшее время вернется на фронт к своей группе.

"Могу сказать спасибо своим пацанам, потому что без них я никогда не был бы здесь. Для меня это не работа, а долг. Понимаете, когда враг стоит у твоих ворот, я не готов сидеть дома. Ранен был, сейчас восстанавливаюсь и опять в Счастье (город в Луганской Народной Республике - прим. ТАСС). Со своей штурмовой группой несколько раз отбивал важные точки противника, ребята бились как львы, нас даже львами называли. Отбили несколько опорных пунктов, отбили атаки противника", - рассказал военнослужащий на кадрах, опубликованных в Telegram-канале Минобороны РФ, отметив, что его группа "молниеносным штурмом заняла укрепрайон и несколько дней отбивала атаки противника".

Другой боец подчеркнул, что просто выполнял свою работу на поле боя, а назвать героями можно всех участников СВО. "В один из дней под моим командованием мы штурмовали и зачищали лесополки, мною был обнаружен опорный пункт националистов и два минометных расчета. Я вышел на свое командование по радиостанции, чтобы скорректировать артиллерию, тем самым было уничтожено два минометных расчета, и мы заняли важную позицию для нас", - отметил военнослужащий.

Ранее министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу в соответствии с указом президента России вручил медали "Золотая Звезда" российским военнослужащим, проявившим мужество и героизм при выполнении задач СВО. Также глава российского военного ведомства вручил погоны высших офицеров военнослужащим ВС РФ.