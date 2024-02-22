Замглавы МО РФ вручил награды военным группировки "Юг" за штурм Авдеевки

Виктор Горемыкин поблагодарил их за проявленные мужество, стойкость и профессионализм

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Заместитель министра обороны РФ генерал-полковник Виктор Горемыкин вручил государственные награды военнослужащим Южной группировки войск, особо отличившимся при штурме Авдеевки. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Заместитель министра обороны Российской Федерации - начальник Главного военно-политического управления Вооруженных сил Российской Федерации генерал-полковник Виктор Горемыкин вручил государственные награды военнослужащим Южной группировки войск, отличившимся при освобождении города Авдеевки на позициях подразделений 1-го армейского корпуса", - говорится в сообщении.

Горемыкин вручил военнослужащим ордена Мужества, медали "За отвагу" и "За храбрость". Он поздравил их с высокими наградами и поблагодарил за проявленные мужество, стойкость и профессионализм.