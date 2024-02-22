В лицее Североморска открыли парту Героя в честь участника СВО Панасюка

На торжественном мероприятии присутствовал военнослужащий и его сослуживцы

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Торжественное открытие парты Героя в честь участника специальной военной операции старшего прапорщика Александра Панасюка состоялось в одном из лицеев Североморска. Об этом сообщили в пресс-службе Северного флота.

"Сегодня, в преддверии Дня защитника Отечества, в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении Североморска "Лицей №1" состоялось торжественное открытие парты Героя, которая посвящена участнику специальной военной операции военнослужащему корабельного авиационного полка Северного флота Герою России старшему прапорщику Александру Панасюку", - говорится в сообщении.

На торжественном мероприятии присутствовал сам военнослужащий и его сослуживцы. В церемонии открытия принял участие глава Североморска Олег Прасов. Первыми за парту сели ученица третьего класса Елизавета Федорова и ученик девятого класса Кирилл Бородин. "Парта Героя будет напоминать школьникам об истинных ценностях и цене мира, за который сражаются наши храбрые военнослужащие", - отметили в пресс-службе СФ.

Панасюк отправился на фронт добровольцем. Выполняя задачи в ходе СВО в должности заместителя мотострелкового взвода Панасюк, вместе с бойцами взял укрепрайон ВСУ и удерживал его несколько суток до прихода основных сил. Грамотное управление подразделением позволили уничтожить до 20 военнослужащих противника, сохранив при этом жизнь личного состава. Панасюк продолжает службу в качестве техника корабельного истребительного авиаполка.

Парта Героя - это ученический стол, на котором размещена фотография Героя, информация о его жизни и подвиге. Почетное право сидеть за именной партой получают отличники, призеры и победители олимпиад, а также те, кто имеет заслуги в спорте и активно участвуют в жизни своей школы.