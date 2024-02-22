В Думу внесли законопроект об отсрочке от призыва для служащих прокуратуры и СК РФ

В случае принятия закона, новые нормы вступят в силу с 1 сентября

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект о распространении норм об отсрочке от призыва на военную службу на служащих в органах и организациях прокуратуры РФ, а также в следственных органах и учреждениях Следственного комитета РФ. Текст документа размещен в думской электронной базе.

Поправки вносятся в закон "О воинской обязанности и военной службе". Документ предлагает установить в законе, что отсрочка от призыва на военную службу предоставляется в том числе гражданам, поступившим на службу в органы и организации прокуратуры РФ, а также в следственные органы и учреждения СК РФ непосредственно после получения соответствующего высшего образования. Согласно проекту, отсрочка будет предоставляться гражданам с высшим образованием и спецзваниями на время такой службы.

По закону отсрочка от призыва на военную службу в настоящее время предоставляется служащим в органах внутренних дел, Государственной противопожарной службе, учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, органах принудительного исполнения и таможенных органах РФ при наличии у них высшего образования и специальных званий.

Законопроект также распространяет нормы закона об освобождении от военных сборов на граждан, служащих в органах и организациях прокуратуры РФ, а также в следственных органах и учреждениях СК РФ, на должностях, предусматривающих присвоение спецзваний или классных чинов. В настоящее время от военных сборов освобождены сотрудники ОВД, Росгвардии, Государственной противопожарной службы, учреждений и органов ФСИН, органов ФССП и Федеральной таможенной службы (ФТС). Указывается также, что военнослужащий, проходящий военную службу по контракту, может быть досрочно уволен с военной службы в связи с переходом на службу в органы и организации прокуратуры РФ, а также в следственные органы и учреждения СК РФ.

Кроме того, законопроект устанавливает, что такие сотрудники, а также таможенники попадают на специальный воинский учет, порядок и особенности которого будут определяться кабмином РФ. Соответствующие нормы уже действуют в отношении граждан, проходящих службу в ОВД, Росгвардии, Государственной противопожарной службе, учреждениях и органах ФСИН на должностях рядового и начальствующего состава, а также проходящих службу в органах ФССП. Как отмечается в пояснительной записке, спецрегулирование в отношении таможенных органов сегодня не предусмотрено, что "может повлечь резкое уменьшение численности сотрудников, выполняющих специальные государственные задачи, и, следовательно, значительное увеличение времени проведения таможенных операций, снижение качества таможенного контроля и пропускной способности пунктов пропуска на государственной границе РФ".

В случае принятия закона, новые нормы вступят в силу с 1 сентября 2024 года.