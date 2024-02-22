Военный заявил, что операция группы "Ветераны" в Авдеевке готовилась с 2023 года

Анатолий Бибилов отметил, что действия группы были крайне эффективны как с точки зрения сохранения личного состава, так и дальнейшего влияния на процесс освобождения региона

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Отмеченная президентом РФ Владимиром Путиным операция группы "Ветераны", которая по подземным коммуникациям вышла в тыл к противнику и закрепилась в Авдеевке, стала результатом длительной подготовки с 2023 года. Об этом рассказал ТАСС заместитель командира корпуса по военно-политической работе Добровольческого штурмового корпуса, куда входит группа, Анатолий Бибилов.

Ранее сообщалось, что группа "Ветераны" по подземным трубам миновала оборонительные ряды противника в Авдеевке, после чего захватила и несколько суток удерживала 19 строений населенного пункта. Захват позиций в тылу у ВСУ был осуществлен перед началом штурмовых действий ВС РФ против укреплений, расположенных на юге Авдеевки. Путин назвал операцию "особой страницей в истории боевых действий".

"То, что сделал командир со своим подразделением, - это нестандартное решение, которое привело к серьезному успеху на авдеевском направлении. Продумать операцию, провести разведку и проработать до мелочей все действия - это очень сложно, а еще затратно по времени. Еще в прошлом году были разведаны маршруты, инфраструктура, которая позволила провести эту операцию", - рассказал собеседник агентства.

По его словам, действия группы "Ветераны" были крайне эффективны как с точки зрения сохранения личного состава, так и дальнейшего влияния на процесс освобождения Авдеевки. "Поэтому те бойцы, которые в этом участвовали, достойны самых высоких похвал и, конечно, самых высоких наград, что, в принципе, было определено, по большому счету, поручением президента Российской Федерации", - добавил Бибилов.