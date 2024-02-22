Названа десятка самых грозных российских систем вооружения

В составленный Центром анализа стратегий и технологий список вошли, в частности, беспилотники "Орлан-10", беспилотные ударные "Ланцеты", крылатые ракеты "Калибр", противотанковый комплекс "Корнет", ЗРПК "Панцирь-С1"

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Центр анализа стратегий и технологий (ЦАСТ) составил список из 10 самых грозных россйиских систем вооружений, доказвших свою эффективность в боях, сообщили в четверг в ЦАСТ.

"Центр анализа стратегий и технологий подготовил доклад "Боятся - значит, уважают. Десять самых грозных систем Российской армии". Мы выбрали образцы вооружения и военной техники, которые доказали свое высочайшее качество в боях самого масштабного военного конфликта XXI века», - сообщили в ЦАСТ. Там отметили, что этот выбор подтверждают оценки ведущих западных аналитиков и военных экспертов.

В список вошли беспилотники "Орлан-10", беспилотные ударные "Ланцеты", крылатые ракеты "Калибр", противотанковый комплекс "Корнет", ЗРПК "Панцирь-С1", вертолет Ка-52 "Аллигатор", винтовки Лобаева, управляемый модуль планирования и коррекции для авиабомб и тяжелые огнеметные системы ТОС-1А "Солнцепек". Также в ЦАСТ отметили российские средства радиоэлектронной борьбы, в частности, "Волнорез" для защиты техники.