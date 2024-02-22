МО РФ сообщило о сброшенной израильской бомбе на жилой дом в Дамаске

В результате погибли три человека, заявил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон контр-адмирал Вадим Кулить

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Истребитель ВВС Израиля 21 февраля нанес удар управляемой авиабомбой по жилому дому в Дамаске. В результате погибли три человека, заявил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон контр-адмирал Вадим Кулить.

"21 февраля с 9:31 до 9:36 тактическим истребителем F-16 ВВС Израиля со стороны Голанских высот без захода в воздушное пространство Сирии нанесен удар управляемой авиабомбой по жилому дому в районе Кафр-Суса города Дамаск. Нанесен ущерб гражданской инфраструктуре, погибли три человека, включая одну женщину", - сказал Кулить.

Он также отметил, что обстановка в лагере беженцев Эр-Рукбан", расположенном в оккупированной США зоне Эт-Танф остается неблагополучной. "Властями Сирийской Арабской Республики во взаимодействии с российским Центром по примирению враждующих сторон обеспечен выход из лагеря одной женщины с тремя детьми", - добавил контр-адмирал.