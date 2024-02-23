Выполняющим задачи СВО на херсонском направлении морпехам ЧМ вручили госнаграды

Морские пехотинцы были удостоены медалей ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени с мечами, медалей "За отвагу", Суворова и Жукова и "За храбрость" II степени, сообщили в Минобороны РФ

МОСКВА, 23 февраля. /ТАСС/. Военнослужащие гвардейской бригады морской пехоты Черноморского флота (ЧФ) за проявленный героизм в ходе выполнения боевых задач на херсонском направлении специальной военной операции (СВО) получили государственные награды. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Командованием ЧФ были отмечены героические действия личного состава соединения морской пехоты в ходе выполнения задач противодесантной обороны левого берега Днепра. Также военнослужащих поздравили с государственным праздником - Днем защитника Отечества, который наши бойцы встречают на передовой", - говорится в распространенном сообщении.

Морские пехотинцы были удостоены медалей ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени с мечами, медалей "За отвагу", Суворова и Жукова и "За храбрость" II степени. Для многих военнослужащих это уже не первые государственные награды.

Вручение морпехам-черноморцам государственных наград в соответствии с решением верховного главнокомандующего ВС РФ Владимира Путина проводилось командованием флота непосредственно в зоне боевых действий.