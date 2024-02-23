В зоне СВО прошел телемост между военнослужащими ЦВО и их семьями из Удмуртии

В нем приняли участие военнослужащие зенитно-ракетного дивизиона группировки войск "Центр"

МОСКВА, 23 февраля. /ТАСС/. Телемост между военнослужащими зенитно-ракетного дивизиона группировки войск "Центр" и их семьями, проживающими в Удмуртии, состоялся в зоне специальной военной операции накануне Дня защитника Отечества. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Сеанс телесвязи прошел в виде домашней беседы. Военнослужащие рассказали про окружающий их быт, про нынешние погодные условия. Семьи военнослужащих выразили признание защитникам за мужество, героизм и отвагу, которую они проявляют при выполнении боевых задач", - говорится в сообщении.

Бойцы поблагодарили родных и близких за поддержку и заверили, что все поставленные задачи будут выполнены и вскоре они вернутся домой.

В Минобороны РФ напомнили, что командование Центрального военного округа на регулярной основе организует телемосты между военнослужащими, находящимися в зоне проведения СВО, и их близкими, особо акцентируя внимание на поддержании морального духа и мотивации военнослужащих, находящихся в зоне боевых действий.