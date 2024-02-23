Замглавы Минобороны РФ наградил бойцов, выполняющих задачи СВО на южнодонецком направлении

Военнослужащие были удостоены орденов Мужества, медалей Суворова, Жукова и "За отвагу", знаков отличия Георгиевский крест четвертой степени, уточнили в ведомстве

МОСКВА, 23 февраля. /ТАСС/. Заместитель министра обороны Российской Федерации - начальник Главного военно-политического управления Вооруженных сил Российской Федерации генерал-полковник Виктор Горемыкин вручил государственные награды военнослужащим подразделений группировки войск "Восток", проявившим мужество и отвагу при выполнении боевых задач в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"На позициях, находящихся на южнодонецком направлении специальной военной операции, боевые ордена и медали получили военнослужащие мотострелкового объединения Восточного военного округа и соединения морской пехоты Балтийского флота. Военнослужащие были удостоены орденов Мужества, медалей Суворова, Жукова и "За отвагу", знаков отличия Георгиевский крест четвертой степени", - говорится в распространенном сообщении.

Горемыкин отметил высокий боевой дух бойцов, выполняющих задачи на передовой, поздравил их с получением наград и Днем защитника Отечества. Генерал-полковник поблагодарил военнослужащих за службу и за личный вклад в общее дело, каждого назвал героем, подчеркнув, что все они проявили и продолжают проявлять мужество, отвагу и самоотверженность при исполнении воинского долга в ходе проведения СВО. Он пожелал им крепкого здоровья и успехов в службе на благо Отечества.

По словам заместителя командующего группировкой "Восток" Романа Грекова, здесь уже считают доброй традицией награждение военнослужащих в преддверии праздников. "Сегодня как раз такой день, бойцы проявили мужество, доблесть и героизм и по праву заслужили быть награжденными государственными наградами Российской Федерации", - сказал он.

Сразу после награждения военнослужащие вернулись на свои позиции для дальнейшего выполнения поставленных задач. В соответствии с указаниями верховного главнокомандующего ВС РФ Владимира Путина государственные награды отличившимся участникам СВО вручаются непосредственно на передовой.