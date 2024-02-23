Артисты ансамбля ЦВО поздравили в ЛНР ветерана ВОВ с Днем защитника Отечества

Солисты фронтовой бригады исполнили музыкальные композиции военных лет, рассказали в Минобороны России

МОСКВА, 23 февраля. /ТАСС/. Военнослужащие фронтовой бригады Ансамбля песни и пляски Центрального военного округа (ЦВО) поздравили ветерана Великой Отечественной войны (ВОВ) Василия Чередниченко, проживающего в Луганской Народной Республике (ЛНР), с Днем защитника Отечества. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Солисты фронтовой бригады исполнили музыкальные композиции военных лет, пообщались с ветераном, а также его дочерью. Помимо поздравительных открыток от детей, ветерану передали продовольственный набор, содержащий продукты и вещи первой необходимости", - говорится в распространенном сообщении.

Закончив беседу, военнослужащие пообещали ветерану в День Победы приехать с расширенной музыкальной программой, содержащей его любимые песни.

Василий Чередниченко родился в 1922 году, сразу после окончания школы попал на фронт, принимал участие в Сталинградской битве, во время которой получил ранение. После лечения вернулся в строй, закончил войну в звании лейтенанта и впоследствии связал свою судьбу со службой в Вооруженных силах СССР. Закончил военную службу в звании полковника.