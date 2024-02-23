МО РФ сообщило о поражении опорников ВСУ на краснолиманском направлении

Цель была уничтожена вертолетами ВКС, отметило ведомство

МОСКВА, 23 февраля. /ТАСС/. Вертолеты Воздушно-космических сил (ВКС) РФ уничтожили опорные пункты и пункт управления беспилотниками Вооруженных сил Украины (ВСУ) на краснолиманском направлении, отразив при этом ракету противника, выпущенную из "Стингера". Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Ударная группа армейской авиации Воздушно-космических сил РФ поразила живую силу и опорные пункты противника на краснолиманском направлении. Удар производился неуправляемыми авиационными ракетами С-8 с максимально близкого расстояния в сложных метеоусловиях. По докладу передового авиационного наводчика все цели были успешно поражены, после чего экипажи выполнили противоракетный маневр с использованием бортового комплекса обороны и успешно вернулись в место временной дислокации", - говорится в распространенном сообщении.

По словам пилота вертолета Ка-52, ударная группа также уничтожила пункт управления беспилотниками ВСУ. "Сегодня была поставлена задача по уничтожению пункта управления БПЛА противника, полет проходил без особенностей, цели уничтожены, вертолет не подвел. При выходе из атаки бортовой комплекс обороны оповестил экипаж о пуске "Стингера". Бортовой комплекс обороны выполнил пуск тепловых ловушек и отвел ракету", - рассказал летчик.

В Минобороны РФ уточнили, что в состав ударной группы входят разведывательно-ударный вертолет Ка-52 "Аллигатор", транспортно-боевой вертолет Ми-35М и многоцелевой вертолет Ми-8. Кроме того, группу сопровождают специалисты поисково-спасательной группы и группы огневой поддержки.

Армейская авиация в ходе проведения специальной военной операции выполняет задачи по сопровождению колонн, уничтожению бронетехники, доставке десанта, военных грузов, авиационной поддержки подразделений, выполняющих задачи в рамках спецоперации.