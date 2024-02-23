Томское именное подразделение создадут в Вооруженных силах РФ

Обучением добровольцев займутся профессиональные военные

ТАСС, 23 февраля. Томское подразделение "Васюган" будет сформировано в Вооруженных силах РФ, отряд будет состоять из добровольцев всех муниципалитетов области, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Владимир Мазур.

"Приняли решение о создании томского именного подразделения "Васюган". Министерство обороны вышло с такой инициативой, ее поддержали наши бойцы, участники спецоперации, с которыми мы постоянно на связи", - сообщил Мазур.

Бойцам будет предоставлено современное снаряжение и обмундирование. Обучением добровольцев займутся профессиональные военные.