МО РФ: ВС РФ групповым ударом поразили пусковую установку и другие элементы ЗРК Patriot

МОСКВА, 23 февраля. /ТАСС/. Ракетные войска РФ в ходе спецоперации на Украине за минувшую неделю поразили пусковую установку, боекомплект и другие элементы зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) Patriot производства США. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Ракетными войсками Вооруженных сил Российской Федерации в результате группового удара высокоточным оружием поражены: пусковая установка, тягач, боекомплект и транспортно-заряжающая машина зенитного ракетного комплекса Patriot производства США", - говорится в сообщении.