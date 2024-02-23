МО РФ: потери ВСУ за неделю на донецком направлении составили более 2 560 военных

МОСКВА, 23 февраля. /ТАСС/. Общие потери ВСУ на донецком направлении за неделю составили 12 танков, 31 боевая бронированная машина и более 2 560 военнослужащих. Об этом сообщили журналистам в Минобороны РФ.

"Подразделения южной группировки войск нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в районах населенных пунктов Белогоровка, Григоровка, Красное, Клещеевка, Курдюмовка, Раздоловка, Новомихайловка, Невельское и Красногоровка Донецкой Народной Республики. Потери противника составили более 2 560 военнослужащих, 12 танков, 31 боевая бронированная машина, 58 автомобилей, 13 орудий полевой артиллерии и боевая машина РСЗО "Град", - сообщили в министерстве.-