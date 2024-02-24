В Минобороны РФ рассказали, как рядовой Казаков в одиночку уничтожил ДРГ противника

В результате действий российского бойца атака ВСУ была сорвана, отметили в ведомстве

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Рядовой Вооруженных сил (ВС) РФ Петр Казаков в одиночку уничтожил диверсионно-разведывательную группу Вооруженных сил Украины (ВСУ), после чего заминировал подходы к опорному пункту, сорвав атаку противника на этом направлении. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Казаков, находясь на замаскированном наблюдательном посту, обнаружил приближающуюся ДРГ противника. Он доложил командиру об обнаружении диверсантов, пока они продолжали движение по направлению к нему.

"Не обнаруживая себя, рядовой Казаков подготовил ручные гранаты и стрелковое оружие к бою. Подпустив диверсионную группу максимально близко, атаковал украинских боевиков гранатами и из стрелкового оружия. Благодаря навыкам и выдержке Петра Казакова диверсионная группа противника была уничтожена", - сообщили в ведомстве.

Противник начал вести огонь из минометов по наблюдательному посту. Как отметили в Минобороны РФ, понимая, что по разведанному диверсионной группой маршруту пойдут штурмовые отряды противника, Казаков заминировал подходы к опорному пункту и скрытно сменил позицию. В результате минирования атака противника на этом направлении была сорвана.

"Противник понес значительные потери в живой силе. Благодаря смелым и решительным действиям рядового Петра Казакова была сорвана попытка прорыва рубежей обороны российских войск, нанесены значительные потери противнику в живой силе", - заключили в МО РФ.

В ведомстве также рассказали о подвиге Виталия Саленкова, который удерживал взятый опорный пункт до подхода подкреплений, пока остальная часть группы эвакуировала раненых. Он уничтожил еще одну штурмовую группу. "Противник продолжил наносить постоянные артиллерийские удары по позиции, что не позволяло подкреплению подойти на опорный пункт, занимаемый Виталием Саленковым, - рассказали в ведомстве. - Виталий, используя выгодную позицию, посредством радиосвязи корректировал огонь российской артиллерии и отразил в течение трех дней еще несколько атак штурмовых групп противника".