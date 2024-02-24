МО РФ сообщило об ударе Су-34 и Су-35 по командному пункту ВСУ на купянском направлении

Экипаж выполнил бомбардировку фугасными авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции, добавили в ведомстве

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Истребитель Су-35 Воздушно-космических сил (ВКС) России сопроводил бомбардировщики Су-34, которые нанесли удар по командному пункту Вооруженных сил Украины (ВСУ) на купянском направлении бомбами с универсальными модулями планирования и коррекции (УМПК). Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Звено бомбардировщиков Су-34 в сопровождении истребителя Су-35С выполнили взлет с аэродрома базирования и нанесли бомбовый удар по командному пункту и живой силе ВСУ. Экипаж выполнил бомбардировку фугасными авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК), что позволяет наносить точные удары не входя в зону поражения ПВО противника", - сообщили там.

Как добавили в ведомстве, после выполнения боевого задания вся группа успешно вернулась на аэродром базирования. Согласно докладу разведки, цель была успешно поражена.

Су-34 (по классификации НАТО - Fullback) - двухместный всепогодный фронтовой бомбардировщик. Предназначен для нанесения ракетно-бомбовых ударов по наземным целям и поражению воздушных целей противника. Эти самолеты активно применяются, в том числе в зоне спецоперации.

Су-35 (по кодификации НАТО - Flanker-Е+) - российский многоцелевой сверхманевренный истребитель с управляемым вектором тяги поколения "4++". В составе ВКС России носит индекс Су-35С. Имеет возможность применения всей номенклатуры существующих и перспективных образцов авиационного вооружения класса "воздух-воздух" и "воздух-поверхность", включая высокоточное. Основное вооружение Су-35С составляют 30-миллиметровая авиационная пушка ГШ-30-1, ракеты класса "воздух-воздух" малой, средней и большой дальности, противокорабельные ракеты Х-31, Х-35У или Х-59М, различные типы высокоточных и неуправляемых боеприпасов.