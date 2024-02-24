МО РФ сообщило о поражении группировкой "Центр" 50 пунктов временной дислокации ВСУ

Бомбардировочная авиация ВКС России уничтожила более 50 целей противника в районах Тоненького и Первомайского, добавил начальник пресс-центра группировки Александр Савчук

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Группировка российских войск "Центр" поразили за сутки 50 пунктов временной дислокации и 17 опорных пунктов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом ТАСС сообщил начальник пресс-центра группировки Александр Савчук.

"Подразделения группировки при поддержке огня артиллерии и ударов авиации улучшили свое положение по переднему краю. Нанесли поражение по более 370 целям, в том числе 50 пунктам временной дислокации живой силы, 17 опорным пунктам и свыше 100 позиций полевой артиллерии 53-й механизированной и 59-й мотопехотной бригад, 107-й, 116-й бригад территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Первомайское, Орловка, Тоненькое", - сказал он.

Кроме того, отметил Савчук, в течение суток группировка отразила 10 контратак 3-й штурмовой и 71-й егерской бригад ВСУ в районе красногоровского участка, 53-й и 61-й механизированных бригад западнее Авдеевки, а также 59-й мотопехотной бригады в районе водяновского участка. Бомбардировочная авиация ВКС России поразила более 50 целей противника в районах Тоненького и Первомайского, экипажи тяжелых огнеметных систем уничтожили четыре опорных пункта противника в районе Ласточкина.

"Средствами противовоздушной обороны сбиты четыре беспилотных летательных аппарата и управляемая авиационная бомба GBU-39 американского производства. Противник потерял до 440 военнослужащих, семь боевых машин, 16 автомобилей, две 122-миллиметровые гаубицы Д-30 и два 120-миллиметровых миномета", - добавил начальник пресс-центра группировки.