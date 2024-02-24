24 февраля, 05:00
Военная операция на Украине

Шойгу в зоне СВО заслушал доклады группировки "Центр" о характере действий ВСУ

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Они содержали информацию по характеру действий противника и о выполнении российскими войсками боевых задач на операционном направлении, сообщили в Минобороны РФ

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Министр обороны России Сергей Шойгу в зоне специальной военной операции на Украине заслушал доклады группировки "Центр" о текущей обстановке и характере действий противника. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

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"В ходе работы в зоне проведения специальной военной операции Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу заслушал доклады командующего группировкой "Центр" и офицеров штаба по текущей обстановке, характеру действий противника и о выполнении российскими войсками боевых задач на операционном направлении", - сообщили там. 

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