Шойгу в зоне СВО заслушал доклады группировки "Центр" о характере действий ВСУ

Они содержали информацию по характеру действий противника и о выполнении российскими войсками боевых задач на операционном направлении, сообщили в Минобороны РФ

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Министр обороны России Сергей Шойгу в зоне специальной военной операции на Украине заслушал доклады группировки "Центр" о текущей обстановке и характере действий противника. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"В ходе работы в зоне проведения специальной военной операции Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу заслушал доклады командующего группировкой "Центр" и офицеров штаба по текущей обстановке, характеру действий противника и о выполнении российскими войсками боевых задач на операционном направлении", - сообщили там.