В МО РФ сообщили, что ВСУ после освобождения Авдеевки отброшены на 10 км

Российские войска продолжают наступление на своих направлениях, заявили в ведомстве

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) в результате освобождения российскими войсками Авдеевки были отброшены более чем на 10 км. Об этом командующий группировкой "Центр" Андрей Мордвичев доложил министру обороны РФ Сергею Шойгу во время его работы в зоне специальной военной операции на Украине.

"Командующий группировкой генерал-полковник Андрей Мордвичев доложил министру обороны РФ, что в ходе операции по освобождению Авдеевки противник был отброшен с занимаемых позиций более чем на 10 км. Российские войска продолжают наступление на своих направлениях", - сообщили в Минобороны РФ.

Там отметили, что Шойгу указал на опережающее обеспечение войск группировки всем необходимым. При этом Мордвичев доложил министру, что, несмотря на "нытье киевского режима об остром дефиците артиллерийских боеприпасов, интенсивность работы артиллерии противника не снизилась".