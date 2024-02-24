Шойгу сообщил о скорой поставке в ВС РФ беспилотников, управляемых с помощью ИИ

Министр обороны РФ отметил, что ИИ "становится довольно серьезным оружием"

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Поставка беспилотников, которые управляются с использованием технологий искусственного интеллекта (ИИ), в российские войска готовится. Об этом министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил во время работы в зоне специальной военной операции (СВО) на Украине.

"Глава российского военного ведомства отметил роль беспилотников в ходе проведения спецоперации и добавил, что в войска спланирована поставка беспилотников, управление которыми осуществляется с использованием технологий искусственного интеллекта, что повысит эффективность их применения", - привели его слова в военном ведомстве.

"Мы подошли к этому. Это [ИИ] становится довольно серьезным оружием", - добавил министр.