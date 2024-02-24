24 февраля, 05:01
Военная операция на Украине

МО РФ заявило о росте эффективности разведывательно-ударных комплексов группировки "Центр"

Также возросла эффективность применения разведывательно-огневых комплексов, сообщили в ведомстве

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Эффективность применения разведывательно-ударных и разведывательно-огневых комплексов группировки войск "Центр" существенно возросла, доложил командующий группировкой "Центр" генерал-полковник Андрея Мордвичев министру обороны Сергею Шойгу в ходе визита министра в штаб группировки. Об этом сообщили в Минобороны России.

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"Командующий группировкой отметил, что сегодня существенно возросла эффективность применения нашими подразделениями разведывательно-ударных и разведывательно-огневых комплексов", - сообщили в ведомстве. 

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