МО РФ: БПЛА на авдеевском направлении уничтожили более 700 целей ВСУ за две недели

В том числе были уничтожены бронетехника, артиллерийские системы, радиолокационные средства, а также живая сила противника, сообщили в ведомстве

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Ударные беспилотники группировки ВС РФ "Центр" на авдеевском направлении уничтожили более 700 различных целей противника за последние две недели, доложил командующий группировкой генерал-полковник Андрей Мордвичев министру обороны РФ Сергею Шойгу в ходе визита главы ведомства в штаб группировки. Об этом сообщили в Минобороны России.

"Только за последние две недели февраля ударными беспилотниками на авдеевском направлении было уничтожено более 700 различных целей противника, в том числе бронетехника, артиллерийские системы, радиолокационные средства, а также живая сила противника", - сообщили в ведомстве.