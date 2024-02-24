Офицеры группировки войск "Центр" показали Шойгу трофейную западную бронетехнику

Замкомандующего войсками Центрального военного округа Евгений Циндяйкин отметил, что почти у всех западных машин есть недостаток в виде слабой проходимости

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Офицеры группировки войск "Центр" представили министру обороны России Сергею Шойгу в зоне СВО образцы зарубежной трофейной военной техники. Как отметил замкомандующего войсками Центрального военного округа Евгений Циндяйкин, практически у всех западных машин есть недостаток в виде слабой проходимости.

Шойгу проинспектировал российскую группировку войск "Центр" в зоне проведения спецоперации.

Циндяйкин обратил внимание на недостатки западного вооружения на примере бронетранспортера М113 производства США. "Недостаток этой машины - это слабая проходимость. Это касается практически всех европейских машин в наших условиях", - сказал Циндяйкин.