МО РФ: ВС России сталкиваются в зоне СВО со всем потенциалом ВПК стран НАТО

Замкомандующего войсками Центрального военного округа Евгений Циндяйкин представил министру обороны Сергею Шойгу образцы зарубежной трофейной военной техники, захваченной российскими военными

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Вооруженные силы РФ в зоне спецоперации сталкиваются в полном объеме со всем военно-промышленным потенциалом НАТО. Об этом сообщил замкомандующего войсками Центрального военного округа Евгений Циндяйкин.

Замкомандующего представил министру обороны Сергею Шойгу образцы зарубежной трофейной военной техники, захваченной российскими военными.

Циндяйкин отметил, что "если анализировать весь выставленный ряд, то мы сталкиваемся в полном объеме со всем военно-промышленным натовским потенциалом".