Эксперт назвал "контрнаступление" ВСУ в 2023 году "Цитаделью-2.0"

Заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук по информационной политике Константин Сивков провел аналогии с операцией вермахта летом 1943 года под Курском

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Цели и масштаб наступательной операции Вооруженных сил Украины (ВСУ) в 2023 году - так называемого контрнаступления - дают основание именовать ее "Цитадель-2.0" по аналогии с операцией вермахта летом 1943 года под Курском. Такую точку зрения в своей статье для ТАСС высказал заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук по информационной политике Константин Сивков.

"Цели наступательной операции ВСУ летом 2023 года и масштаб созданных для ее ведения группировок в определенной мере сопоставимы с тем, что подготовил вермахт к операции "Цитадель" в 1943 году. Это дает основание именовать наступательную операцию ВСУ лета 2023 года "Цитадель-2.0", - написал он.

"Это контрнаступление имело ключевое значение в противостоянии Запада и России, поскольку его исход определял в значительной мере не только ситуацию в зоне СВО, в России и на Украине, но и тенденции изменения глобальной ситуации в мире. Поэтому вполне естественно, что все ведущие СМИ мира уделяли большое внимание событиям на фронтах СВО, описывая детали тактической обстановки на ключевых участках линии фронта", - добавил он.

Сивков при этом заметил, что, хотя оперативно-стратегический анализ этого главного события прошлого года пока не появился, но его осмысление необходимо.

Операция "Цитадель"

Операцией "Цитадель" во Второй Мировой войне назывался план немецкого наступления на восточном фронте, целью которого была ликвидация так называемого Курского выступа, или Курской дуги, чтобы переломить ход боевых действий. Курская битва началась в июле 1943 года. Немецкое командование рассчитывало окружить на Курском выступе до 10 советских армий и не позволить Красной армии осуществить генеральное наступление. В случае блиц-крига для нацистов открывался путь на оставленный ранее Сталинград и появлялась возможность наступления на Москву. В итоге Курская битва предопределила исход Второй Мировой войны.

В своей статье эксперт сопоставил ударную группировки ВСУ с группировками вермахта, задействованными в боях на Курской дуге, когда против Советской армии были брошены около 780 тыс. человек, 2 540 танков и самоходных артиллерийских установок, около 10 000 орудий и более 2 000 самолетов. "Если сопоставить эти цифры с составом ударной группировки ВСУ, - считает Сивков, - то можно заметить, что по количеству бронетехники и артиллерии она вполне сопоставима с тем, что имел вермахт под Курском в июле 1943 года".

Значительно меньше в составе группировки ВСУ при контрнаступлении было личного состава и авиации. "Но если с авиацией все понятно - российская армия удерживает на протяжении всего времени превосходство в воздухе, то с личным составом надо уточнить. Дело состоит в том, что суммарная огневая мощь, приходящаяся на одного военнослужащего в 1943 году, была значительно меньше, чем сегодня", - пояснил эксперт.

Тогда танки имели орудия калибра 50 мм и 75 мм, а современные - 120-125 мм. Главной полевой гаубицей вермахта была LeFH-18 калибра 105 мм с дальностью стрельбы 11 км, сегодня это орудия 152-155 мм с дальностью стрельбы 24-30 км. Кроме этого, ВСУ имеют РСЗО HIMARS, "Град", "Ураган" и "Смерч", тактические баллистические ракетные комплексы и крылатые высокоточные ракеты воздушного базирования, обладающие огромной огневой мощью, аналогов которым в 1943 году не было.

"Поэтому для достижения равноценной ударной мощи группировки вооруженных сил любой страны сегодня требуется значительно меньше личного состава, чем это было необходимо в средине 20-го века. К тому же, вермахт имел эти силы в составе двух группировок, наступающих с северного и южного фаса Курской дуги, тогда как основная группировка ВСУ фактически действовала на одном южном направлении", - отметил Сивков. По его оценке, за исключением авиации, ударная группировка ВСУ в определенной мере была сопоставима с тем, что выставил вермахт для операции "Цитадель" на одним из двух направлений.

Подробности отражения контрнаступления ВСУ и операции по освобождению Авдеевки - в интервью ТАСС министра обороны РФ Сергея Шойгу.