Заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук по информационной политике Константин Сивков отметил, что противник создал внушительную ударную группировку сил, которая насчитывала почти 160 тыс. человек личного состава

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Российским военнослужащим в ходе контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) противостоял подготовленный НАТО личный состав, отметил в своей статье специально для ТАСС заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук по информационной политике Константин Сивков.

"Для ведения этой операции противник создал внушительную ударную группировку сил, которая насчитывала почти 160 тыс. человек личного состава (110 батальонов), 2,1 тыс. танков и других бронированных машин, 960 орудий полевой артиллерии и 114 самолетов. <…> Основу этой группировки составлял так называемый стратегический резерв, созданный на основе западной помощи. <…> Более 45% личного состава от общего состава группировки и более 75% от стратегического резерва прошли подготовку по стандартам НАТО. Иными словами, нашим войскам противостоял по характеру подготовки именно натовский личный состав", - сказал он.

Сивков привел статистику: по его данным, стратегический резерв ВСУ включал 20 соединений бригадного масштаба общей численностью 80,7 тыс. человек личного состава, из которых более 60 тыс. прошли подготовку в западных учебных центрах на территории США, Англии, Германии, Литвы, Польши, Словакии и Чехии.

Были созданы значительные резервы боеприпасов: более 500 тыс. 155-миллиметровых снарядов, свыше 150 тыс. снарядов других калибров, 560 тыс. минометных выстрелов и 50 единиц крылатых высокоточных ракет большой дальности Storm Shadow.

Подробности отражения контрнаступления ВСУ и операции по освобождению Авдеевки - в интервью ТАСС министра обороны РФ Сергея Шойгу.