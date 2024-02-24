Эксперт: Запад передал ВСУ перед наступлением более 2,6 тыс. танков и бронетехники

Заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук по информационной политике Константин Сивков сообщил, что Украине также передали большое количество различных легких бронированных машин, танки, БМП и БТР советского производства, прошедшие глубокую модернизацию на предприятиях стран НАТО

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Страны Запада передали Украине перед контрнаступлением более 2,6 тыс. танков и бронетехники. Об этом сообщил в своей статье специально для ТАСС заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук по информационной политике Константин Сивков.

"Всего к началу наступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) западные страны передали им около 600 танков, более 2 000 боевых бронированных машин и свыше 1 000 артиллерийских систем различного назначения. Конечно, как следует из состава ударной группировки, не все они были направлены в ее состав. Однако надо полагать, что боевая техника западного производства была включена в состав ударной группировки почти полностью. А это 60 немецких танков "Леопард-2", 14 английских "Челленджер-2", 109 американских БМП "Брэдли", 50 шведских БМП CV-90, 40 немецких БМП "Мардер" и 90 американских БТР "Страйкер". Итого 363 танка, БМП и БТР", - отметил он.

Кроме этого, в ВСУ поступило большое количество различных легких бронированных машин, а также, в качестве военной помощи от Запада, танки, БМП и БТР советского производства, прошедшие глубокую модернизацию на предприятиях стран НАТО.

Подробности отражения контрнаступления ВСУ и операции по освобождению Авдеевки - в интервью ТАСС министра обороны РФ Сергея Шойгу.