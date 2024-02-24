Эксперт: глубина минных полей РФ перед контрнаступлением ВСУ вдвое превышала нормы

Заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук по информационной политике Константин Сивков отметил, что поля достигали глубины в 600 м

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Созданные во время подготовки к украинскому контрнаступлению минные поля для обороны российских позиций достигали глубины в 600 м, вдвое превышая принятые нормы. Об этом в своей статье специально для ТАСС сообщил заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук по информационной политике Константин Сивков.

"Глубина минных полей вдвое превысила принятые нормы, достигая 600 м", - сообщил он.

По словам Сивкова, на протяжении линии фронта "были оборудованы свыше 3 тыс. взводных опорных пунктов, 45 тыс. блиндажей и более 150 тыс. укрытий для техники", а также "создано около 2 000 км противотанковых рвов" и "размещено около 5 млн мин".

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу в интервью ТАСС сообщил, что идея создания мощной линии обороны перед украинским контрнаступлением принадлежит президенту РФ Владимиру Путину. По данным министра, глава государства контролировал этот вопрос.

Подробности отражения контрнаступления ВСУ и операции по освобождению Авдеевки - в интервью ТАСС министра обороны РФ Сергея Шойгу.